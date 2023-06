Les frères Lhoist acquièrent l’hôtel «La Malle Poste» à Rochefort

Datant du 17ème siècle, le bâtiment était exploité par Luc Schepers et sa femme Fabienne. Selon le quotidien L’Echo, l’hôtel vient donc d’être repris par le groupe Tero. Le bâtiment comporte 24 chambres, un centre de bien-être avec piscine, sauna et hammam, un parking privatif ainsi qu’une salle de séminaire.

L’établissement permettra désormais « d’organiser des team building axés sur la nature et les activités maraîchères », révèle Arthur Lhoist, chief impact office, dans le quotidien. Il sera situé non loin de la Ferme des Rabanisse (Rochefort), propriété du groupe, qui alimente déjà les deux restaurants du groupe situés à Bruxelles et à Bierges.