Un nouveau projet concernant cinq éoliennes en forêt à Malmedy

Le projet de construction de cinq éoliennes concerne une zone forestière à Malmedy, à la frontière avec la commune d’Amblève, au nord de l’autoroute E42.

La justification du choix de cette localisation pour un projet éolien est de ce fait basée sur le fait que la Région wallonne a réaffirmé sa volonté d’accélérer le développement éolien sur son territoire, le plus possible à proximité d’axes structurants. C’est le cas du projet présenté à la population locale et aux riverains ce lundi puisqu’il se situe à proximité de l’autoroute E42, au sud. Les premières zones d’habitat se situent à 1.127 m, entre la zone d’habitat de Ligneuville et l’éolienne la plus proche du projet. Cette distance conséquente permet par ailleurs au développeur d’envisager des éoliennes d’une hauteur totale maximale de 250 mètres.