«Coup de boost» se déploie pour aider les jeunes de Verviers à trouver un emploi

« Coup de boost », c’est une structure qui a été lancée en 2016 sous forme d’un projet pilote, avec deux antennes, à Charleroi et Mons. Il s’agit d’une aide à l’emploi à destination des jeunes, entre 18 et 29 ans, qui sont en décrochage. Forte d’un investissement de 14,6 millions dans la cadre du plan de relance de la Wallonie, la structure compte désormais aussi des antennes à Arlon, Namur, Liège, La Louvière, Tournai, Verviers et Huy. La plateforme de Nivelles ouvrira, quant à elle, ses portes en septembre. Un subside du Fonds social européen permettra également d’ouvrir deux nouveaux bureaux d’accompagnement à Marche et Couvin d’ici 2025.

La structure se destine aux jeunes peu qualifiés ou ayant eu une longue période d’inoccupation à la suite de parcours de vie difficiles. Leur accompagnement est assuré par du personnel de la CSC, de la FGTB ainsi que de conseillers du Forem. Concrètement, ils bénéficient d’un accompagnement en groupe (deux jours par semaine) et d’entretiens individuels (plusieurs fois par mois). Le but est d’avancer et de construire leur projet professionnel de manière ciblée, avec un suivi adapté et une aide dans leurs différentes démarches. Cela doit leur permettre de progresser vers une autonomie et une meilleure estime d’eux-mêmes. Ils bénéficient également d’un accès gratuit à des ordinateurs, imprimantes et autres scanners.