Le château de Soiron en fête pour la première fois durant tout un week-end au mois de juin

Du 16 au 18 juin, le château de Soiron vibrera au rythme de la toute première édition de « Château en fête ». Un week-end qui s’annonce riche en activités.

On pourra notamment y découvrir, samedi (19h) et dimanche (16h), le Cirque de la Compagnie Tempo d’Eole qui viendra présenter A Bois, un spectacle de théâtre équestre qui met en scène cinq acrobates voltigeurs, deux musiciens et trois chevaux. Le spectacle propose au public une histoire sans paroles, où le cheval, sa force et son élégance participent à la narration. Il s’agit d’une fable chorégraphiée autour d’un arbre et de ses habitants.