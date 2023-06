Les «Summer Nights Music» à Liège: cinq grands spectacles musicaux dans la cour du Palais des Princes Evêques à la fin de cet été

120 artistes pour cinq grands spectacles musicaux, tel est le concept des « Summer Nights Music » qui va prendre place dans la cour du Palais des Princes Evêques du 24 au 27 août prochains.

« En cette fin d’été, le cœur de Liège s’apprête à accueillir un tourbillon musical et de grands concerts spectaculaires », indique Pierre Luthers, directeur de l’ASBL Enjeu qui organise l’événement en collaboration avec l’Opéra national d’Ukraine. « Ce sont près de 120 artistes qui vont s’installer à Liège durant une semaine pour faire vibrer le Palais des Princes-Evêques avec cette série de spectacles exceptionnels, en collaboration avec l’équipe liégeoise de Grand Opera Productions, de nombreux solistes et virtuoses internationaux, le chorégraphe français Johan Nus, le chef d’orchestre Pascal Peiffer et le compositeur liégeois Luc Baiwir. »