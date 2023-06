Guerre en Ukraine: la Russie décrète l’état d’urgence après la destruction d’un barrage en Ukraine

«La ville est sous eaux», selon Vladimir Leontiev, maire installé par Moscou dans la localité ukrainienne. Au total, 600 foyers ont été touchés sur la rive du fleuve Dniepr occupée par les forces russes.

de videos

Construit dans les années 1950, pendant la période soviétique, le barrage de Kakhovka permet également d’envoyer de l’eau dans le canal de Crimée du Nord, qui part du sud de l’Ukraine et traverse toute la péninsule de Crimée, occupée et annexée par Moscou depuis 2014. Le barrage alimente par ailleurs le réservoir de la centrale nucléaire de Zaporijjia. L’eau du réservoir se situait en début de matinée à environ 16,4 mètres. Si elle tombe au-dessous de 12,7 mètres, elle ne pourra plus être pompée pour alimenter les circuits de refroidissement de la centrale, ce qui laisse seulement «quelques jours» pour trouver une solution, a souligné le directeur général de l’AIEA Rafael Grossi, dans une allocution au Conseil des gouverneurs qui se réunit cette semaine à Vienne.