Roland-Garros: la Bélarusse Sabalenka en demi-finales en battant l’Ukrainienne Svitolina, qui refuse de lui serrer la main (vidéo)

Aryna Sabalenka a rejoint le dernier carré du simple dames du tournoi de tennis de Roland-Garros mardi après-midi. La Bélarusse, 2e mondiale, a imposé sa puissance à l’Ukrainienne Elina Svitolina (WTA 192). La lauréate de l’Open d’Australie en janvier s’est imposée en deux manches contre l’ancienne N.3 mondiale qui est revenue sur le circuit après avoir donné naissance à un premier enfant il y a sept mois : 6-4 et 6-4. Après 1 heure et 36 minutes de match, il n’y a pas eu de poignée de mains entre les deux joueuses.

Sabalenka, 25 ans, jouera sa 4e demi-finale en simple dans une épreuve du Grand Chelem. Elle avait perdu les deux premières à Flushing Meadows en 2021 et 2022 et gagné la dernière à Melbourne cette année. Jusqu’à cette année, elle n’avait jamais dépassé les seizièmes de finale (en simple) aux Internationaux de France. La native de Minsk a remporté deux titres en double à l’US Open en 2019

Svitolina jouait à 28 ans son 4e quart sur la terre battue parisienne après 2015, 2017 et 2020 et espérait disputer sa troisième demie après celles à Wimbledon et l’US Open en 2019 et à l’Open d’Australie en 2021.