Vous êtes allergiques aux graminées? Les trois prochains jours s’annoncent terribles!

Les personnes allergiques aux pollens et aux graminées l’ont sans doute déjà ressenti : on vient d’entrer dans la période la plus compliquée, avec des concentrations importantes dans l’air. Le vent et l’absence de pluie actuels, n’arrangent rien.

En effet, la météo de ces derniers jours a favorisé la propagation de ces pollens, avec un temps sec, sans pluie pour faire retomber les particules, et du vent aidant à la dispersion. « L’activité agricole, pour ceux qui vivent à la campagne avec des fauchages dans les champs, peut aussi exacerber le phénomène », note le Dr Maud Akset, pneumo-allergologue à l’hôpital de la Citadelle de Liège.