Plus de 1.000 enfants participeront aux Peps de Charleroi cet été: «Il a fallu s’adapter au nouveau calendrier scolaire»

La saison des plaines est bientôt lancée à Charleroi avec les Peps. Pour l’été 2023, ce sera 4 et non plus 6 semaines de plaines organisées, et ce, pour s’adapter au changement du calendrier scolaire. « L’adaptation au nouveau calendrier a eu un impact sur les semaines d’ouverture afin de permettre la remise en ordre des locaux pour la rentrée scolaire prochaine. Mais nos équipes ont pu proposer une ouverture ‘ extra ’ d’une semaine sur les trois sites Couillet, Monceau et Gilly », indique Julie Patte, échevine de l’Enseignement. Ainsi, les Peps auront lieu du 17 juillet au 11 août et la semaine extra du 14 au 18 août.

Julie Patte. - News