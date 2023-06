Un soldat russe dit tout le mal qu’il pense de la guerre en Ukraine: «un véritable foutoir»

Pavel Filatiev est militaire. Ou plutôt, était. Le Russe a combattu deux mois en Ukraine. Il était sur la ligne de front le 24 février au petit matin, assigné aux mortiers. Aux premières loges – si on ose écrire – Pavel a tout consigné dans des carnets. Ce récit, d’abord publié sur Internet, puis chez Albin Michel en août dernier, sort aujourd’hui dans la collection « Le Livre de Poche », sous le titre « Zov, l’appel du soldat russe qui a dit non à la guerre » (7,90 €). Un livre de 200 pages environ, puissant, passionnant, émouvant aussi, non dénué d’une certaine forme d’humour parfois, ingrédient indispensable pour que lecteur « tienne le coup » entre les horreurs décrites par Pavel. Très vite, le ton est donné : cette guerre qui débute en ce matin du 24 février 2022 a tout d’un « putain de bordel » (sic). Entre les ordres dont on ne comprend rien, les soldats mal préparés, le matériel qui tombe en rade ou s’embourbe, la tactique militaire très hasardeuse (quand il y en a une !), les hommes blessés ou tués par on ne sait qui (des soldats de leur propre camp ?) et l’incongruité qu’il y a à se battre contre les « frères ukrainiens », Pavel comprend vite : tout cela n’a ni queue ni tête.

Dans ce récit dense et intense, le soldat Filatiev dénonce les ressorts de la propagande de Moscou et critique sévèrement l'offensive du Kremlin, à la fois absurde, cruelle et inutile.

Cacophonie phénoménale Les premières pages décrivent une cacophonie phénoménale. Personne ne sait vraiment où il va, ni ce qu’il doit faire. Résultat : des hommes sont inutilement blessés et même tués, dès les premières heures du conflit. « Cette armée n’a pas besoin d’ennemi, elle fera le boulot toute seule », ironise Pavel face au sentiment d’incompétence qui règne dans les premiers instants de « l’opération spéciale » voulue par Poutine. « [Dès le 24 février à midi], j’apprends que nous avons déjà des blessés et des tués ; ils ont ramené un gars [qui] a reçu une balle entre les omoplates, elle a traversé son gilet pare-balles et il est mort. Personne ne sait s’il s’agit d’une balle russe ou ukrainienne », raconte-t-il dans ZOV. Un mot qui signifie « appel » en russe, et qui rappelle en même temps les lettres peintes sur les blindés russes en Ukraine.

Après deux mois de combats, Pavel Filatiev est évacué en raison d'une infection à l'œil. Hospitalisé en Crimée, sa hiérarchie lui demande de retourner au front, et gare à lui s'il refuse. Pavel Filatiev choisit de déserter. Début août, il quitte la Crimée et publie sur internet son journal. Après avoir erré de ville en ville en Russie pour éviter d'être repéré, il finit par quitter le pays pour sauver sa peau.