La brasserie de la Maison du Tourisme, à Herve, rouvre ses portes ce mardi

Ce mardi 6 juin marque un nouveau départ pour la cheffe Isabelle Nollet. Après avoir quitté le Comme chez moi, à Herve, la voilà qui lance sa propre brasserie : l’Arrêt gourmand. Celle-ci remplace l’ex-Quai des Champs, en bord de RAVeL et juste à côté de la Maison du Tourisme du Pays de Herve, place de la Gare.

Lire aussi La cheffe du Comme Chez Moi reprend l’ex-Quai des Champs, à Herve

« On souhaite utiliser un maximum de produits locaux. On proposera un tea-room l’après-midi et, dans un premier temps, on fermera l’établissement le soir. Quand on sera certain que cela fonctionne, on ouvrira probablement le soir aussi », expliquait Isabelle Nollet en avril dernier, au début de son projet.