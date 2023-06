Lanterna Magica revient illuminer le parc du Château de La Hulpe en octobre

Événement majeur en Brabant wallon qui a attiré en seulement deux ans plus de 200.000 visiteurs, Lanterna Magica s’est imposé comme le rendez-vous automnal incontournable et attendu de tous. Lancée en 2020, cette promenade nocturne immersive est de retour cet automne avec un tout nouveau parcours.

Pour cette édition 2023, les créateurs ont porté un soin particulier à l’environnement sonore de l’événement en développant un système de diffusion sonore augmentée qui optimise davantage l’expérience sensorielle du visiteur. Désormais, l’utilisation de la musique, conjuguée à des effets sonores, participe pleinement à la nouvelle scénographie. Baptisée « Une Symphonie d’Automne », cette balade-spectacle, imaginée par Manu Braff et Jean-Pierre Deschepper, proposera une expérience sensorielle totale qui plongera le visiteur dans une atmosphère magique et envoûtante.

En lumières et en sons

Les installations lumineuses éphémères, écoresponsables et innovantes continueront quant à elles à donner vie et à magnifier le site du Parc du Château de la Hulpe. Petits et grands sont invités à découvrir ou redécouvrir cette promenade nocturne entièrement renouvelée à partir du 20 octobre 2023.

Un événement éco-responsable

Dès sa première édition et compte tenu du site naturel exceptionnel qu’elles occupent, les équipes de création et de production de Lanterna Magica ont placé au cœur de leurs préoccupations le développement durable et la prise en compte environnementale du projet.