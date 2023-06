Nouvelle étape vers la prolongation du tram de Bruxelles vers l’aéroport

Pascal Smet, secrétaire d’État bruxellois à l’Urbanisme et au Patrimoine, annonce qu’Urban.brussels vient d’octroyer le permis d’urbanisme à De Werkvennootschap pour l’aménagement de la ligne de tram dans l’avenue du Bourget du tronçon allant du rond-point de l’Otan à la frontière avec la Flandre et la réalisation d’infrastructures cyclo-piétonne reliant le virage de la rue de la Fusée.

La délivrance de ce permis marque la volonté de la Région bruxelloise d’avancer main dans la main avec la Région flamande pour connecter le centre de Bruxelles depuis la gare du Nord et l’aéroport national situé à Zaventem. Également de poursuivre la transformation de cette entrée de ville en boulevard urbain à haute dimension paysagère et offrir une nouvelle opportunité de déplacement rapide et durable pour les Bruxellois, Flamands et internationaux vers et hors de la capitale.

« Connecter Bruxelles et son aéroport via un tram à haute fréquence, en site propre et en capacité d’accueillir de nombreux passagers est un objectif stratégique du Gouvernement bruxellois », souligne Pascal Smet. Ce projet s’inscrit pleinement dans notre vision régionale de mobilité apaisée et multimodale et dans la poursuite de la transformation en boulevard urbain de cette entrée de ville où de nouvelles infrastructures cyclables verront le jour. Ce beau projet est un véritable win-win pour la Flandre et Bruxelles tant en matière de mobilité, de qualité de l’espace public, pour l’emploi, etc. »

Une étape importante

Concrètement, le permis d’urbanisme délivré concerne le tronçon situé sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale. Il s’agit de 400 mètres entre l’Otan et la frontière régionale. Si le permis ici délivré ne concerne qu’une courte distance des 12 kilomètres projetés pour l’extension de la ligne Bourget – Aéroport, celui-ci marque toutefois une étape importante dans la réalisation de ce projet interrégional ambitieux.

Cabinet Smet

Le Luchthaventram constituera un nouveau moyen de transport public supplémentaire vers l’aéroport et vers Bruxelles. Le Luchthaventram permettra en effet à un large public d’accéder, grâce à ses 6 nouveaux arrêts, aux zones résidentielles et aux zones d’activités situées entre la capitale et l’aéroport. Outre la liaison pour les milliers de touristes de l’aéroport vers le centre-ville, cette nouvelle offre de transport public sera tout particulièrement utile pour les habitants des communes de Schaerbeek, Haren et Evere et pour de nombreux Bruxellois qui travaillent dans les entreprises d’Evere, Diegem et Zaventem.

Redessiner le paysage

Enfin, hormis l’arrivée du tram, ce projet vise à redessiner le paysage de cette entrée de ville et lui donner le profil d’un véritable boulevard urbain. De nombreux navetteurs seront ainsi invités à passer de la voiture aux transports publics et au vélo. Ce transfert modal permettra de réduire la pression du trafic automobile dans les zones alentours telles que Diegem, Evere et Schaerbeek, et améliorera substantiellement la qualité de vie de nombreux quartiers à Bruxelles et dans les communes flamandes limitrophes à cette zone aéroportuaire et économique.