Une série de vols dans des véhicules à Jambes: un trentenaire serait responsable de minimum 14 faits

Dans le cadre de la problématique de vols commis dans plusieurs véhicules dans le courant du mois de mai à Jambes, les services Enquêtes et Recherches et Police Secours de la zone de police Namur Capitale ont procédé à l’identification et l’interpellation d’un suspect, un homme né à Namur en 1985.

Sur base d’un modus operandi particulier, les services policiers sont parvenus à relier plusieurs faits commis, principalement sur Jambes.