Découverte de l’école et retrouvailles avec les anciens des Forges à Ciney

Ils étaient nombreux à franchir les grilles pour participer aux traditionnelles portes ouvertes de l’école d’enseignement spécialisé des Forges de Ciney. Pour l’occasion l’établissement scolaire a mis les petits plats dans les grands avec de nombreuses animations sportives, ludiques et musicales. Serge Duchêne, professeur au sein des Forges, rappelle l’objectif de cet événement annuel : « Le but est de faire découvrir l’école et de permettre aux anciens élèves de venir dire bonjour et se rappeler des souvenirs de quand ils étaient chez nous. » L’établissement secondaire des Forges dispense un enseignement spécialisé classique et qualifiant. L’enseignement qualifiant est même une de ses spécificités. Au terme du cycle secondaire, les élèves passent un examen et décrochent un diplôme qui leur ouvre les portes du monde du travail. Les Forges proposent aussi un enseignement professionnel qualifiant dans six secteurs ; l’économie/vente, les services à la personne, l’hôtellerie, la mécanique, la menuiserie et le jardinage/horticulture.

Spectacle des élèves, mini-foot, concerts et bien d’autres choses… F. Guisen.

Avec en point de mire ces portes-ouvertes, les élèves des différentes sections s’investissent depuis le début de l’année scolaire pour produire leur propre spectacle de danse et de chant. Pour cette édition, ils ont présenté une douzaine de tableaux. « Et ils arrivent chaque année à un résultat qui nous épate », se régale Serge Duchêne.

D’autres animations ont rythmé la journée pour le plaisir des petits et des grands. Le matin a vu s’affronter des équipes d’élèves dans un tournoi de mini-foot. Les finalistes avaient l’honneur de rivaliser avec leurs professeurs. Et quand on demande qui a remporté la compétition… « Les profs bien sûr ! sourit l’enseignant. Les élèves râlaient un peu, mais c’est la loi du sport ! » L’Académie de musique de Ciney est montée sur scène et a repris en version instrumentale divers standards de la variété française. Dans un autre registre, le groupe rock Firewood, composé de jeunes talents locaux, a proposé des reprises de Radiohead, Indochine, Metallica, Louise Attaque, etc. F. Guisen. En parallèle, les visiteurs ont pu admirer l’agilité de Félix Mahieu, sculpteur à la tronçonneuse. Il a donné vie à de simples morceaux de bois, les transformant en animaux de tous poils et de toutes plumes. Ils ont aussi pu assister à des démonstrations de remoulage et d’affûtage avec Éric Mallet et de ferronnerie avec Logan Maqua. Les enfants n’étaient pas en reste pour aller sautiller dans le château gonflable, se défier sur des jeux anciens ou encore lors d’une partie de gelly ball. Pendant ce temps-là les parents chinaient sur le vide dressing ou s’offraient des sensations fortes dans la voiture-tonneau de la police.