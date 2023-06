Vient de sortir de presse: le livre attendu sur Laforêt-sur-Semois

L’ouvrage aborde les lieux-dits sous différents angles, allant de l’histoire et la géographie à la cartographie et la toponymie, en passant par le tourisme et le folklore. Certaines zones suscitent naturellement plus d’intérêt que d’autres, soit parce qu’elles disposent de davantage de documentation, soit parce qu’elles sont plus emblématiques. Afin de faciliter la compréhension et de guider les lecteurs, Jean-Pierre Lambot a réalisé une trentaine de cartes et plans, conférant ainsi une originalité supplémentaire à l’ouvrage. En complément, l’éditeur Jean-Marie Lecomte a capturé des photographies du territoire de Laforêt lors de ses explorations aux côtés de l’auteur.