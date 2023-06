Ouverture du Fournil de la Préale, une boulangerie-pâtisserie artisanale, locale, bio et féminine

Depuis le premier vendredi de juin, les visiteurs de la Ferme agroécologique de la Préale, dans le village d’Achet, ont la chance de pouvoir déguster les savoureuses préparations du Fournil : pains au levain, tartes aux fruits de saison, biscuits, brioches, quiches et autres petits plaisirs. Derrière les fourneaux du Fournil : Julie et Marie-Odile, deux jeunes Condruziennes impatientes de ravir les papilles des gourmands des environs. « Nous proposons des produits 100 % artisanaux et 100 % faits maison. Nous faisons le choix de nous fournir autant que possible en produits locaux et bio », explique Marie- Odile Jaspar, la pâtissière, ingénieure de gestion au départ. Julie Vinckenbosch, la boulangère, instit maternelle durant quelques années, complète : « nous souhaitons préparer des produits nourrissants, sans artifice, qui valorisent les ingrédients de qualité utilisés pour les réaliser. J’espère, par la suite, créer des ateliers pour les enfants. »

Des projets fourmillent à la Préale !

Le Fournil de la Préale rejoint les autres projets déjà présents dans cette ferme agroécologique de la commune de Hamois : maraîchage, production de semences (Anthesis), production de plantes médicinales et aromatiques (Les Folioles). D’ici peu, des gîtes permettront d’accueillir des visiteurs dans ce cadre enchanteur. En s’associant, elles créent des synergies et mutualisent l’usage des équipements du Fournil, comme le four. Pour les pains, Julie déclare « je désire offrir un pain vivant qui a du goût et une mie généreuse, bienfaisant pour l’organisme qui se digère facilement et se conserve longtemps, composé de farines bio locales moulues sur meule de pierre, de l’eau filtrée, du levain naturel ainsi que du sel de mer récolté à la main. ». Julie pense aussi aux personnes intolérantes au gluten en leur proposant un pain d’amidonnier et un riz-maïs-sarrasin. Chez YOM, la gamme évoluera au fur et à mesure des saisons et des envies de la clientèle. Notons qu’une partie des recettes sera réalisée sans gluten et/ou sans produits laitiers et/ou sans œufs. Le Fournil de la Préale est ouvert pour les ventes les mercredis et vendredis de 15h à 18h30. Pour les commandes ou pour plus d’infos, pour YOM, yomatelier@gmail.com, 0497.33.31.83 et pour les Pains de Julie, fournil@lespainsdejulie.be, 0479.81.82.12.