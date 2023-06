«Un cessez-le-feu en Ukraine ne mènera pas à la paix», estime Volodymyr Zelensky face à l’envoyé du Vatican

« Le chef de l’État a souligné que le cessez-le-feu et le gel du conflit ne mèneront pas à l’instauration de la paix », a indiqué la présidence ukrainienne dans un communiqué.

Selon la présidence ukrainienne, Volodymyr Zelensky « a souligné que seuls les efforts conjoints, l’isolement diplomatique et la pression sur la Russie peuvent influencer l’agresseur et apporter une paix juste sur le sol ukrainien ».

« Le président a noté que le Saint-Siège pouvait apporter une contribution efficace à la libération des prisonniers ukrainiens, au retour des enfants déportés et au rétablissement de la justice », a ajouté la présidence dans son communiqué.

La visite de M. Zuppi à Kiev intervient alors que les forces ukrainiennes ont mené ces derniers jours une série d’« actions offensives » visant à tester les défenses russes et revendiqué des gains près de la ville dévastée de Bakhmout dans l’est du pays.

L’invasion russe de l’Ukraine dure depuis plus de 15 mois et toutes les initiatives de paix entre les deux parties semblent vouées à l’échec, Kiev et Moscou voulant en découdre sur le champ de bataille à ce stade.