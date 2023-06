Anouchka, 17 ans, a disparu à Quaregnon depuis 8 mois: sa grand-mère lance un appel, «je ferais tout pour qu’elle revienne»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

C’est un message de désespoir que nous adresse Dominique. Depuis le mois de septembre, sa petite-fille Anouchka, dont elle a la charge, a disparu. « Elle est partie le matin du 14 septembre, elle m’a souhaité une bonne journée, comme à chaque fois qu’elle partait en cours. Et depuis… Je ne l’ai plus jamais revue », explique Dominique Panneels. Elle a décidé de s’adresser aux médias pour tenter de la retrouver plus facilement. Si vous voyez Anouchka, vous pouvez contacter les services de police.

La maison de Dominique, située à Quaregnon, est désormais vide de la jeune fille, âgée de 16 ans lors de sa disparation. Ce mois-ci, elle a fêté ses 17 ans, loin de sa grand-mère, qu’elle considérait pourtant comme sa mère. « Elle n’a pas eu beaucoup de chance dans la vie. Elle disait elle-même qu’elle avait un sacré bagage. Mais elle se construisait elle-même une nouvelle vie. », nous indique Dominique, très affectée physiquement après un AVC en mars. « Depuis qu’elle est partie, je ne vis plus ».