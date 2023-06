Écaussinnes va devant le Conseil d’État pour les projets immobiliers de Bel-Air et de l’Avedelle: «notre décision est parfaitement légale»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Il y a quelques mois, la Écaussinnes statuait sur deux projets immobiliers d’ampleur : le conseil communal disait « non » à l’ouverture de la voirie à Simon Invest, qui vise 49 appartements à la rue de l’Avedelle, tandis que le collège donnait un « oui » conditionné à IMOGES pour son projet de six maisons et un immeuble de 48 appartements rue Bel-Air.

Mais les deux promoteurs ont décidé de porter leur dossier respectif devant l’instance de recours, à savoir la Région wallonne. Recours qu’ils ont remportés. Douche froide pour l’administration communale.