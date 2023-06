275.000€ pour 14 CPAS lauréats de la deuxième édition des Ethias Youth Solidarity Awards, dont ceux de Pepinster et Malmedy

Ayant pour but de lutter contre la précarité chez les enfants et les jeunes de moins de 30 ans, les projets récompensés par les « Ethias Youth Solidarity Awards 2023 » se sont notamment démarqués pour l’impact durable qu’ils auront sur eux, la réponse concrète apportée à leurs besoins spécifiques et à leurs réalités de vie ainsi que pour leur caractère innovant.

Chaque initiative lauréate se verra récompensée par un soutien financier de 10.000, 25.000 ou 40.000 €, pour une dotation globale de 275.000 euros. Deux CPAS de la région verviétoise ont été récompensés.