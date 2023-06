La grande soirée «Années 80» de Charleroi sera de retour au Vieux Campinaire à Fleurus le samedi 17 juin

de videos

Comme chaque année depuis près de 20 ans (hors période Covid), la soirée « Années 80 » préférée des Carolos est de retour. Comme en 2022, elle aura pour théâtre la salle polyvalente du Vieux Campinaire à Fleurus.

Cela se passera le samedi 17 juin et la prévente (10 € au lieu de 15 €), qui est vivement conseillée vu la forte demande, se déroule au Centenaire à Montignies-sur-Sambre, chez Gelatissimo à Fleurus-Soleilmont et en ligne via la Fnac (+ 2 €).