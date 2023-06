Le suspect d’une attaque au couteau dans la station de métro Schuman interné

Les faits se sont déroulés le 31 janvier dernier vers 17h45 lorsqu’un homme d’une trentaine d’années a sorti un couteau et s’est mis à frapper au hasard les passagers se trouvant dans une rame de métro qui entrait dans la station de métro Schuman. Trois personnes ont été blessées lors de cette attaque. Les trois victimes, un jeune homme de 25 ans gravement blessé et deux personnes d’une quarantaine d’années plus légèrement atteintes, ont été transportées à l’hôpital tandis que les forces de l’ordre et les agents de sécurité maîtrisaient l’agresseur.

L’individu a été inculpé de tentative d’assassinat ainsi que de détention d’arme prohibée et placé sous mandat d’arrêt par le juge d’instruction qui a également désigné un expert psychiatre. Celui-ci a déterminé que l’homme qui souffrait de problèmes psychiques depuis un certain temps n’était pas responsable de ses actes. La chambre du conseil a décidé dans ces conditions le mois dernier qu’il devait être interné.