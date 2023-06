Anderlecht: Mikkel Hemmersam arrive, Guillaume Gillet et Robin Veldman s’en vont

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Alors que les joueurs qui ne sont pas retenus par leur équipe nationale sont attendus dès ce jeudi pour les traditionnels tests d’avant-reprise, le RSCA n’a pas encore transféré le moindre renfort. Bien que le nom de Smail Prevljak soit à nouveau lié à Anderlecht via la presse bosnienne. Depuis au moins deux ans, le buteur (28 ans) intéresse la direction mauve et, là, il est en fin de contrat à Eupen.

de videos

En coulisses, Jesper Fredberg impose sa griffe. La Danish Connection est plus que jamais d’actualité au parc Astrid puisque le patron sportif des Mauves vient d’engager un nouveau bras droit en la personne de Mikkel Hemmersam (46 ans). Arrivé en provenance de Nordsjaelland, le Danois travaillera en étroite collaboration avec Fredberg tout en étant responsable du scouting, du recrutement et de l’organisation des RSCA Futures. Un rôle dont avait rêvé Peter Verbeke. « Mikkel Hemmersam mettra à profit son expertise dans le développement des talents et il optimisera la transition de nos jeunes promesses vers l’équipe première », indique le Sporting.