Les «Apéros Dôme» et un championnat national de beer pong rythmeront l’été du Dôme, à Charleroi

Chaque semaine, un thème sera proposé.

« Après les années 80/90 de vendredi dernier, nous ferons la part belle à l’été avec un cocktail sucré et rafraîchissant qui vous rappellera vos meilleurs tournois de beach-volley. Ayant pour volonté de faire découvrir nos installations au plus grand nombre, un happy hour sera proposé de 16h à 18h, tous les vendredis de juin. On espère vraiment devenir au fil des éditions une marque reconnue d’apéro dans la région », explique Maxime Mageren, Events Manager du Dôme.