Le beau geste de la friterie «Chez Tonton» à Mons: «On va offrir des frites aux enfants lors du Petit Doudou!»

Maxime Teyssier, co-gérant de la friterie située rue de la Clef, explique : « Ça fait 7 ans qu’on est ouvert à Mons et on n’avait jamais fait le petit Doudou, mais toujours le grand Doudou. On s’est donc demandé ce qu’on pourrait faire pour les enfants. Quitte à ouvrir, autant offrir des frites et faire plaisir ! Ça reste des enfants, on n’a pas envie de les faire payer ».

Les frites seront gratuites pour les enfants jusqu’à 12 ans.