Découverte de l’école et retrouvailles avec les anciens des Forges à Ciney

Ils étaient nombreux à franchir les grilles pour participer aux traditionnelles portes ouvertes de l’école d’enseignement spécialisé des Forges de Ciney. Pour l’occasion l’établissement scolaire a proposé de nombreuses animations sportives, ludiques et musicales. « Le but est de faire découvrir l’école et de permettre aux anciens élèves de venir dire bonjour et se rappeler des souvenirs de quand ils étaient chez nous », confie Serge Duchêne, professeur.

Les Forges proposent aussi un enseignement professionnel qualifiant dans six secteurs ; l’économie/vente, les services à la personne, l’hôtellerie, la mécanique, la menuiserie et le jardinage/horticulture.