Original à Mons: vivez un concert unique à la bougie dans la collégiale Sainte-Waudru

« Fermez les yeux et imaginez-vous transportés dans la mythique collégiale Sainte-Waudru pour revivre les plus grandes œuvres musicales parmi une myriade de bougies… C’est l’expérience sensorielle époustouflante à laquelle vous convie Candlelight, qui connaît un succès mondial avec ses concerts classiques à la bougie », annonce Fever, l’entreprise organisatrice d’événements à l’origine de ce concept étonnant.

Entre 15 et 35 €

Actuellement, une seule date est prévue à Mons, le 17 juin, avec deux concerts le même soir : les 4 saisons de Vivaldi (20h30) et le fameux groupe Queen (22h30). Les concerts durent environ une heure. Il reste quelques places pour Queen et un peu plus pour Vivaldi (entre 15 et 35 € le ticket) à acheter via le site feverup.com.