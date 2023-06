Serge, le motard d’Europ Assistance, donne l’info trafic sur les ondes de la RTBF: «Waze est un concurrent mais ce que je fais a encore du sens»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Si vous êtes dans votre voiture aux heures de pointes du matin ou du soir et que votre radio est branchée sur Classic21 ou Vivacité, vous avez probablement déjà entendu Serge, le motard d’Europ Assistance qui donne les infos trafic à interval régulier sur Bruxelles. « Je fais ça depuis plus de 15 ans. Au début, on était deux motards et depuis 2009, je fais ça tout seul. Et j’aime ça », sourit Serge, 64 ans, qui habite Genval.