Le Standard et l’Union ne reprendront l’entraînement que dans trois semaines

Si Anderlecht est le premier club à lancer la saison 2023-2024 avec le retour à Neerpede dès ce jeudi, le retour de vacances des joueurs des quinze autres équipes de Jupiler Pro League s’étalera sur plusieurs semaines. Il faut dire que certains clubs ont disputé leur dernier match dès le 23 avril dernier tandis que les huit équipes engagées en playoffs ont seulement bouclé leur saison dimanche dernier...

Mais entre les équipes ayant terminé leur saison au même moment, aussi, les stratégies sont différentes. Ainsi, du côté du SC Charleroi, où les joueurs sont en congé depuis plusieurs semaines, comme les Anderlechtois, la reprise n’est pourtant prévue que onze jours après l’autre Sporting, le lundi 19 juin, soit... après Westerlo, qui a disputé les Europe Playoffs et à peine quatre jours plus tôt que le FC Bruges, lui aussi encore sur le pont le week-end dernier, dans les Champions Playoffs. Du côté de l’Union Saint-Gilloise, la reprise est programmée le 26 juin. Le Standard sera un des derniers à retrouver le chemin de l’Académie, le 27 juin (tests physiques les 27 et 28 juin, premier entraînement le 29).