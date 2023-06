Ykons présente son nouveau morceau: «C’est un message utile à l’heure actuelle, car ça part méchamment en sucette…»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Le dernier titre sorti par Ykons, c’était « Lights Up », en 2022. Après avoir écumé les festivals l’été passé – il a encore joué avant Kim Wilde le week-end passé à Vielsalm –, le groupe hervien revient avec un nouveau titre. « New State of Mind » sortira officiellement ce vendredi 9 juin sur toutes les plateformes. Le clip, lui, sort ce jeudi 8 juin. Renaud Godart, le chanteur, est venu à la rédaction nous expliquer l’histoire de ce titre.