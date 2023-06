Après le Burj Khalifa, le Louviérois DJ Max va mixer devant le magnifique château de Seneffe!

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

En mars dernier, le Louviérois DJ Max réalisait un rêve : mixer devant la tour la plus haute du monde, Burj Khalifa, à Dubaï. À 20 ans, il accumule déjà une belle expérience grâce, entre autres, à ses résidences au Flanagan’s pub et ses apparitions fréquentes dans plusieurs bars, boîtes de nuit et festivals en Belgique. Il saisit même les occasions de mettre l’ambiance lors de ses vacances !