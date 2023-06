Les révélations d’Elio Di Rupo sur la dotation du roi Albert II: «On voulait lui permettre d’avoir le même montant que la reine Beatrix»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Nos confrères du « Soir Mag » titrent ce mercredi : « Albert et Paola : les adieux à la scène ». C’est que les apparitions de nos anciens souverains se font, vu leur âge, de plus en plus rares. Nous y revenons dans ce dossier de deux pages. Le mois prochain, le jour de la fête nationale, cela fera dix ans que le roi Albert II a passé le relais à son fils aîné, Philippe.