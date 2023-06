Géraldine, de Soumagne, traînée en justice à cause d’un P.V. de stationnement reçu à la côte belge alors qu’elle avait payé: «Je ne me laisserai pas faire!» (vidéo)

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Comme chaque année, ce couple de Liégeois loue un appartement à la côte belge, à Nieuport, pour y passer une petite semaine de détente.

Géraldine va attaquer la société en justice. - S.B.

Et comme à chaque fois, ils garent leur véhicule à un emplacement payant : « En bas de cet appartement se trouvent des emplacements de parking où on paie 6 euros par jour. Donc, on prend un forfait pour une semaine qui coûte 30 euros. Mais cette fois, lorsque nous sommes arrivés le 16 juillet, aux alentours de midi, l’horodateur ne fonctionnait pas », explique la Soumagnarde.