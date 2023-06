Manuel, de Saint-Ghislain, retrouve une bête décapitée à Stambruges: «C’est clair et net, un humain a fait ça !»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

C’est une découverte macabre qu’a faite Manuel, de Tertre, alors qu’il roulait en voiture à Stambruges ce dimanche. C’est sur le chemin du retour, en passant par la rue du Grippet que son ami, présent dans la voiture, aperçoit quelque chose. « Il m’a dit « Ah mais c’est quoi ça ? On dirait une espèce de gros chien sur le côté de la route. » Je fais demi-tour et on tombe sur un animal avec une tête coupée », raconte Manuel.