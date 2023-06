Nombreuses absences, mercato...: une reprise dès ce jeudi et beaucoup de questions à Anderlecht

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Sept semaines après s’être incliné 2-3 contre Malines pour conclure à la onzième place la pire saison de l’histoire du club depuis 1937, c’est l’heure de la relance pour Anderlecht.

Les entraînements reprendront réellement samedi mais, ces jeudi et vendredi, ce sera déjà l’heure des tests physiques et médicaux pendant que tous les cadors de la Pro League commenceront seulement… leurs vacances.

Un décalage censé permettre aux Anderlechtois d’être plus affûtés que leurs concurrents pour le début du championnat à la fin du mois de juillet et au terme d’une préparation de sept à huit semaines jugée idéale sur papier. Mais entre la théorie et la réalité, la marge est grande compte tenu de toutes les absences liées aux obligations internationales.