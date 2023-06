Les châssis du Logis-Floréal à Watermael-Boitsfort pourront être remplacés pour installer du double vitrage

Une étude d’un an sera menée sur l’isolation thermique globale des bâtiments pour un projet pilote visant à isoler deux logements dans la globalité et atteindre une performance énergétique conforme aux normes en vigueur. « La priorité doit être donnée à l’isolation des toitures (non soumise à permis d’urbanisme et subventionnée par la Région). Plus de la moitié des biens du Logis-Floréal ne seraient pas encore isolés en toiture, celle-ci étant pourtant responsable de 35 % de la déperdition de chaleur ! C’est là que se situe l’urgence ! », a indiqué Pascal Smet.