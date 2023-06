Mickaël, un Hannutois,prostituait son ex et son actuelle compagne: 10 ans de prison et 495.731€ de confiscations ont été demandés

Mickaël conseillait son ex et son actuelle compagne. - D.R./FB

Les deux jeunes femmes, son ex et son actuelle, étaient folles de lui. L’une était criblée de dettes et consommait des stupéfiants et l’autre sortait d’une relation chaotique durant laquelle son ex-proxénète la battait. Elles étaient totalement accros à Mickaël, leur Christ rédempteur.

Tout bascule en 2015

Mickaël, 35 ans, est originaire de Verviers et avant d’être écroué à Lantin, il était domicilié à Hannut. En 2015, il se blesse suite à un accident de moto et il ne peut plus travailler durant une longue période. Il reste donc à la maison.

« Je n’ai jamais forcé mon ex à se prostituer », dit-il. « Nous avions besoin d’argent et elle a commencé derrière mon dos. Je n’étais pas d’accord. Et puis, c’est devenu un travail comme un autre. »

Et comme il s’ennuie, Mickaël place des caméras dans les salons de la rue Marnix. Il assiste donc aux ébats et conseille, ensuite, les « filles » sur la qualité des pratiques dispensées. Il les encourage, à coups d’insultes nauséabondes, à gagner tant et plus.

Les écoutes téléphoniques ont permis de révéler des conversations et des messages sans équivoque. On épinglait, entre autres, « Mets ta perruque. Sans ça, tu es horrible », « Tu es grosse et moche », « Pouffiasse ! Tu viens de perdre 150 € car tu n’as pas voulu embrasser un client » ou encore « Ta gu…, fais de l’argent. Tu es à zéro alors que l’autre a déjà fait 300 € ».

Pour sa défense, le prévenu a tenté : « C’est ma manière de parler. Je les insulte, je les menace mais c’étaient des paroles en l’air. »

« Insultant, humiliant »

Le ministère public balaie cette idée. « Non, ce n’est pas sa manière de parler », tempête-t-il. « Les conversations enregistrées indiquent que lorsqu’il parle à d’autres personnes, il le fait avec courtoisie. En revanche, dès qu’il parle à son ex, à sa compagne ou à ses enfants, il se montre autoritaire, insultant et humiliant. Il impose aux victimes sa manière de travailler ainsi qu’une surveillance et un contrôle de tous les instants. Il décide de quand elles travaillent et de quand elles arrêtent mais aussi de la durée des prestations et de ce qu’elles doivent faire. Les victimes lui demandent même l’autorisation pour se rendre aux toilettes. »

En juin 2021, Mickaël avait déjà été condamné par la cour d’Appel de Liège pour des coups et des menaces sur un agent. Les dix ans de prison requis par le ministère public pourraient donc le laisser derrière les barreaux pour un bon bout de temps.