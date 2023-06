Mauvaise nouvelle pour le Standard: Utrecht veut aussi Mundle

Si Isaac Price, un milieu de terrain défensif de 19 ans actif jusqu’ici à Everton, devrait bel et bien poser ses bagages à Sclessin, il est beaucoup moins sûr, aujourd’hui, que ce soit le cas de Romaine Mundle. En cause, l’intérêt du FC Utrecht, qui a terminé le championnat des Pays-Bas à la 7e place et a formulé une offre que le jeune (20 ans) ailier anglais, libre de contrat après avoir refusé de prolonger à Tottenham, serait enclin à accepter. Le club liégeois avait pourtant bien avancé sur le dossier, au point d’inviter Mundle à assister à la rencontre d’Europe Playoffs face à Westerlo et à visiter le complexe d’entraînement et la ville de Liège, histoire de le convaincre d’opter pour les Rouches, qui avaient gagné leur duel à distance avec Anderlecht, qui était également sur les rangs du jeune Anglais. Avant qu’Utrecht n’entre dans la danse, avec de bonnes chances, désormais, de décrocher la timbale.

Plus tôt dans la saison, le Standard n’avait pas fait le poids non plus face à La Gantoise dans le dossier Pieter Gerkens, qui avait préféré rejoindre la Ghelamco Arena, où on lui offrait ce qu’il voulait, à savoir un contrat de 4 ans. Sauf que le Limbourgeois n’a pas encore signé à Gand, en raison de tests médicaux peu satisfaisants. Ce qui ne va pas relancer l’intérêt du Standard, qui a refermé le dossier et activé d’autres pistes pour renforcer son milieu axial.