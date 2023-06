Voici les Belges que Messi va affronter aux Etats-Unis

Si le football ne sera sans doute jamais le sport numéro 1 aux États-Unis, les supporters risquent de venir en nombre dans les différents stades de la ligue. Certains Belges auront également l’opportunité de croiser le fer avec le champion du monde argentin.

Il y a d’abord Christian Benteke (32 ans), l’attaquant des Diables rouges qui empile les buts (8) cette saison avec DC United. On pense également à Dante Vanzeir (25 ans) qui, après une suspension disciplinaire pour avoir tenu des propos racistes, revient dans le coup avec les New York Red Bulls. Logan Ndenbe (23 ans), latéral gauche de Kansas City et ex-Diablotin, aura aussi ce privilège, lui qui pourrait même se retrouver en duel homme contre homme avec Messi sur le terrain.