Conference League: le capitaine de la Fiorentina la tête en sang à cause de jets de projectiles

Dès le coup d’envoi de la finale de Conference League à Prague entre la Fiorentine et West Ham, les supporters ont jeté des gobelets sur les joueurs. Après une bonne demi-heure de jeu, cela a causé un véritable souci.

Et pour cause, en se dirigeant vers le point de corner afin d’y tirer un coup de coin, Biraghi a reçu plusieurs projectiles de la part de supporters anglais. Outre des gobelets, on dirait, sur les ralentis diffusés durant la rencontre, qu’il a été touché par un briquet ou une vapoteuse.