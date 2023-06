Suite à des dettes impayées de sa société-mère, le quotidien britannique The Telegraph va être mis en vente

Bank of Scotland -auprès de laquelle est endetté le groupe- a indiqué à l’AFP qu’"en raison de dettes en souffrance et sans aucun signe de remboursement, Bank of Scotland n’a malheureusement pas eu d’autres choix que de nommer des administrateurs judiciaires pour B.UK. Limited», la société-mère qui contrôle notamment le Telegraph Media Group, propriété de la richissime famille Barclay.

Bank of Scotland explique qu’il s’agit d’un «acte de dernier recours», faute d’avoir trouvé un accord avec le groupe pour le remboursement des dettes.