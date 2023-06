Les Ferrari fidèles au premier rendez-vous du Mans

On les savait déterminées à marquer leur retour aux 24 Heures du Mans, après un demi-siècle d’absence, en prenant possession de la première ligne de la grille de départ des 24 Heures du Mans. C’est chose faite pour les Ferrari. Provisoirement du moins. Antonio Fuoco et Alessandro Pier Guidi ont installé leur superbe Hypercar rouge aux avant-postes, le premier en fixant le chrono de référence (3.25.213), le second en l’approchant deux dixièmes. Un travail qu’il s’agira de confirmer jeudi soir à l’occasion de l’Hyperpole à laquelle seront invités les huit premiers classés de chacune des catégories mercredi.

Peugeot en fâcheuse posture

Et là, le travail est facile, car si les Ferrari ont repeint la première ligne provisoire en rouge, on retrouve derrière celles-ci les Toyota de Lopez et Hartley, les Porsche de Makowiecki et Nasr, et enfin les Cadillac de Bourdais et Bamber. Huit concurrents réunis en huit dixièmes de seconde à peine : preuve que personne n’a retenu ses coups au gré d’une séance qualificative d’une heure à peine, entrecoupée par deux drapeaux rouges et plusieurs drapeaux jaunes ! Moralité, des grands constructeurs engagés, seule Peugeot sera priée de laisser ses 9x8 « novatrice » au garage jeudi soir, au même titre que la troisième Porsche de notre compatriote Laurens Vanthoor - son équipier Kevin Estre n’a jamais réussi à trouver le rythme des meilleurs –, des Glickenhaus et des privés.