La grève à la prison de Haren a démarré et durera 24 heures

Auparavant, M. De Smedt avait révélé que « l’action syndicale sera également utilisée pour soulever des questions plus générales ». Il s’agit notamment de « la pénurie de personnel, du manque de formation du personnel présent, du manque de coordination et de l’absence de lignes directrices claires dans le fonctionnement des prisons ».

« En outre, nous souhaitons également soulever des points concrets concernant la prison de Haren elle-même, où la communication dans les deux langues nationales est difficile et où des problèmes d’intervention se posent. A cela s’ajoutent des problèmes encore plus techniques, tels que les problèmes de téléphonie, d’internet et de cloud », souligne le syndicaliste.