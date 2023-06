Feux de forêt au Canada: des avertissements contre la mauvaise qualité de l’air pour pas moins de 100 millions d’Américains

L'agence avertit sur son site web que la fumée des feux de forêt canadiens affecte la qualité de l'air dans une grande partie du pays. "Les émissions polluantes locales et la météorologie peuvent également jouer un rôle", ajoute-t-elle.

Un code orange - correspondant à un impact possible sur la santé des personnes vulnérables - ou un avertissement de niveau supérieur est en vigueur. Mercredi, un code rouge était en vigueur dans certaines grandes villes, telles que New York et Washington. Cela signifie que la population générale pourrait subir des effets sur la santé.