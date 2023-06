Hazard, De Bruyne, Nafi Thiam... Alexander De Croo a parlé sport lors de sa visite au centre logistique de Nike en Belgique: «Peu de Belges ont fait une carrière comme Eden Hazard» (vidéos)

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Monsieur De Croo, nous sommes chez Nike, le temple du sport. Vous avez un agenda très chargé : avez-vous le temps de faire du sport ?

Oui, quand même. La semaine passée, j’ai fait les 20 km de Bruxelles et ça ne s’est pas trop mal passé. Le week-end d’avant, j’avais fait 125 km à vélo pour une bonne cause, la lutte contre le cancer. Pour moi, le sport, c’est très important. J’en fais souvent avec mon fils et c’est un moment de bonheur. Si je ne fais pas de sport, je ne me sens pas en forme.