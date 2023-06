Hugo a remporté la finale de «Top Chef» face à Danny: «C’est mentalement épuisant!»

Cette victoire est énorme, surtout que j’avais fait venir tous mes proches. Il y avait toute ma famille et mon entourage professionnel. Ce fut la délivrance de remporter le concours. Ça représente beaucoup d’années de travail et de sacrifices. Je suis très heureux aujourd’hui.

Honnêtement, c’était une montagne d’émotions. En réalité, j’avais hâte que cela se termine. C’était mentalement épuisant. Les recherches incessantes pour les plats étaient éreintantes et à la fin, je me disais : « Faisons cette dernière épreuve et ensuite, c’est fini. Enfin, nous pourrons souffler ». Top Chef est une expérience incroyablement intense qui dure deux mois et demi. J’étais soulagé que cela prenne fin.

Vous attendiez-vous à aller si loin dans la compétition ?

Absolument pas, c’est certain. Quand j’ai commencé Top Chef, mon seul objectif était de ne pas être le premier éliminé. Je prenais chaque épreuve comme elle venait sans me préoccuper outre mesure de la finale. Ce n’est que lorsque nous n’étions plus que six candidats que j’ai commencé à réaliser que cela devenait sérieux. À mesure que nous nous rapprochions de la finale, l’idée de pouvoir la toucher du bout des doigts commençait à germer. Et maintenant, je l’ai remporté. C’est incroyable ! Jamais de ma vie, je n’aurais imaginé cela.

Quels conseils Philippe Etchebest vous a-t-il donnés pour aborder la finale dans les meilleures conditions ?

Il m’a conseillé de créer des plats qui puissent plaire à un large public et de garder à l’esprit que les choses ne se déroulent pas toujours comme prévu. Il m’a prodigué de nombreux petits conseils pour m’aider à aborder au mieux cette finale car c’est un exercice auquel je ne suis pas du tout habitué. Habituellement, je servais environ 40 couverts par service dans le restaurant dans lequel je travaillais. Ici, c’est 100, c’était complètement différent !

Comment avez-vous conçu votre menu de finale ? Combien de temps avez-vous eu pour l’imaginer ?

On nous avait annoncé qu’il faudrait élaborer un menu le vendredi et transmettre les commandes le lundi, nous laissant ainsi trois jours pour réfléchir au menu, réaliser des tests en cuisine, tout planifier, rédiger les fiches techniques, etc. C’était une période extrêmement intense. J’ai cherché à concevoir un menu en accord avec mon identité culinaire axée sur le végétal. Cependant, afin de ne pas prendre de positions trop tranchées, j’ai intégré une portion de protéines dans le plat. Je ne voulais pas que les convives pensent qu’ils n’allaient manger que des légumes.

Au début du concours, vous étiez plutôt réservé. Vous vous êtes révélé à quel moment ?

C’était juste avant la guerre des restos, lors de l’épreuve éliminatoire. À ce moment-là, j’ai décidé de me faire plaisir et de cuisiner à ma manière. Je ressentais beaucoup de pression et de stress mais finalement, cela a très bien fonctionné. J’étais fier de moi. J’ai continué dans cette optique par la suite, ce qui m’a permis de me libérer. En étant plus détendu, j’ai gagné en confiance, et cela se reflétait dans mes assiettes.

Et le moment qui vous a le plus marqué ?

C’est lorsque j’ai retourné l’assiette devant Jordi Roca et qu’il a été stupéfait par ma plaisanterie. C’était vraiment incroyable. Ce plat était tout simplement sensationnel. Et le fait d’avoir également trompé Stéphane Rotenberg, c’était énorme. Le voir décontenancé… Surprendre Stéphane n’est pas chose facile. J’ai vraiment adoré cette épreuve, c’était génial.

Vos projets ?