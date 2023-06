Accusé de tentative de meurtre sur son amie à La Louvière, il s’en défend: «Elle a saisi un couteau pour me blesser»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Agée de 58 ans, Françoise a vu son mari mourir sur sa moto, le ventre broyé des suites d’un accident avec un chauffard. « C’était il y a 23 ans. L’automobiliste qui l’a percuté était alcoolisé. J’ai plongé dans la dépression, à la suite d’insomnies. »

Elle commence par boire, un verre de vin, puis deux, en plus des médicaments… « Mais ce n’était pas la solution. J’ai suivi une cure à l’institut St-Bernard de Manage. » Là, elle y rencontre notamment ‘Dédé’, patient qui a son âge. « Il était intéressant : bonne famille, intelligent, il avait de la conversation… » Au moment de quitter St-Bernard, « On n’a pas échangé nos téléphones. C’est lui qui l’a demandé à l’institution. On s’est retrouvés un mois et demi plus tard. En tout bien tout honneur. » Ensemble, Dédé et Françoise mélangent leurs misères communes : il l’héberge chez lui, où il organise l’intendance.