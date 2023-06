«C’est un drame sans nom»: l’horreur à Gilly, un bébé décède sur le parking de l’hôpital Saint-Joseph

« C’est un drame sans nom », voilà la réaction du Grand Hôpital de Charleroi, dont dépend l’établissement gillicien, contacté par nos soins. Mais les responsables ne désirent pas s’exprimer davantage, « par respect pour les proches ».

Selon nos informations, une instruction judiciaire a bel et bien été ouverte. Le parquet et la police se sont en effet rendus sur place ce mercredi après-midi, suite à la présence d’un bébé décédé, dans une voiture. Toutefois, les autorités judiciaires ne souhaitaient pas commenter davantage cette affaire et prévoyaient de communiquer ce jeudi dans la matinée. On se doute que des auditions et autres devaient avoir lieu durant la nuit.