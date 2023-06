«Ce jour-là, il a exigé que je choisisse entre lui et la Constitution»: Mike Pence critique vivement Donald Trump lors du lancement de sa campagne présidentielle

Son « ancien colistier », comme il l’a appelé, se considère plus important que la Constitution, a-t-il sonné.

Trump et lui ont « des visions différentes pour l’avenir de notre nation et du parti », a déclaré M. Pence. En ce qui concerne la prise d’assaut du Capitole le 6 janvier 2021, M. Trump a utilisé un « langage imprudent », selon M. Pence. « Le peuple américain mérite de savoir que ce jour-là, le président Trump a également exigé que je choisisse entre lui et la Constitution », a déclaré M. Pence. Aujourd’hui, selon lui, les électeurs sont confrontés au même choix. « Quiconque se place au-dessus de la Constitution ne devrait plus jamais être président des États-Unis », a-t-il déclaré.